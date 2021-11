Party-Touristen schwärmen nach Schladming aus

Salzburger feiern in Schladming bis tief in die Nacht – es war eine der vielen Corona-Kuriositäten im Vorjahr. Nun dürften die Party-Touristen erneut mit Fahrgemeinschaften bzw. mit dem Zug ins Ennstal ausschwärmen. Zwar gilt auch in der benachbarten Steiermark die 2-G-Regel. Anders als in Salzburg muss man sich in der Nachtgastronomie aber nicht hinsetzen, darf also trinken und tanzen.