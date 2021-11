Aggressives Possum hielt in Neuseeland „Geisel“

Tier kletterte an Bein von Polizisten hoch

Als die Beamten eintrafen, sei das Jungtier aus seinem Versteck gekommen und am Bein eines Polizisten hochgeklettert. Die Einsatzkräfte gingen davon aus, dass es sich entweder um ein entlaufenes Haustier oder um ein wildes Possum handelt, das von seiner Mutter getrennt wurde. Der angriffslustige Beutelsäuger sei in ein entlegenes Gebiet gebracht und freigelassen worden, um weiteren Schikanen vorzubeugen. Das Tier, die Frau und die Polizisten seien bei dem Einsatz unverletzt geblieben. In Bezug auf den Tatort wurde der Störenfried von Medien als „Black Road Ripper“ bezeichnet.