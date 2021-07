Wiener Pensionistin (87) übernimmt Arbeit der Post

So wie jener von Cäcilia Neumann aus dem 22. Bezirk - die übrigens in direkter Nachbarschaft zu Günter Urban lebt. „Ich wohne am Ende meiner Straße im letzten Haus. Mehrmals pro Woche habe ich Briefe im Postkasten, die eigentlich an Häuser in der Umgebung adressiert sind“, erzählt die rüstige Pensionistin der „Krone“. Ihre Vermutung: Wenn der Zusteller keine Lust mehr hat, legt er die noch übrige Post dreist bei Cäcilia Neumann ab.