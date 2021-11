Auf Platz 1 in der Hitparade der fatalen Ausrutscher rangiert nach wie vor der sonst vielgeschätzte Salzburger Landeshauptmann mit seinem unsäglichen „Eingesperrt“-Sager. Am Freitag holte Gesundheitsminister Mückstein rasant auf: eine halbstündige Pressekonferenz, in der er sich auf nichts festlegen wollte. Hätte man ihn nach seinem Namen gefragt: Vermutlich hätte er nicht einmal diesen bestätigt.