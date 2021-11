Der Rücken! Herzog vor ungewisser Olympia-Saison

Die Leistungen der Tirolerin in Testwettkämpfen und Trainings in Inzell und in Polen gaben eigentlich Zuversicht, vor allem über ihre Paradestrecke 500 m ist es aber ohnehin der von den Herzogs oft zitierte „Tanz auf der Rasierklinge“. „Es warten jetzt 15 Rennen in den nächsten 32 Tagen, das ist schon ein sehr intensives Programm“, bezog sich Vanessa Herzog auf die aus vier Events bestehende Weltcup-Phase. Nächste Woche wäre ein Trip nach Stavanger geplant, in der ersten Dezember-Hälfte stehen Reisen nach Salt Lake City und Calgary an. In Nordamerika werden die schnellsten Zeiten gelaufen.