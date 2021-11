Drogenprozess in Oberpullendorf vor Urteil

Eine filmreife Kriminalgeschichte nähert sich ihrem Höhepunkt: Mit Hilfe des FBI und polizeilicher Maßnahmen in 16 Ländern verhaftete die Polizei im Sommer einen 41-jährigen gebürtigen Serben und seine zwei Komplizen in Oberpullendorf bzw. Bruck/Leitha. Bei der Razzia in Oberpullendorf wurde eine Cannabisplantage entdeckt, die wegen ihres großen Stromverbrauchs aufgefallen war - die Täter hatten den Zählerkasten überbrückt.