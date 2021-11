18.000 Impfungen warten am Wochenende auf Abnehmer

„Wir werden allein am Wochenende 18.000 Impfungen durchführen können – das ist ein großer Schritt“, sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander. Auch wenn das nach viel klingt, könnte es bei der aktuell hohen Nachfrage auch schnell einmal heißen „wir haben leider keinen Impfstoff mehr“. Erst am vergangenen Wochenende waren viele Impfwillige sauer, weil im gesamten Bundesland nur eine einzige Impfstraße geöffnet hatte. Dementsprechend ergatterten am 7. November auch nur 822 Landsleute einen Stich.