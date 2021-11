Impfpass gefälscht: Polizei ertappte zwei Steirer

Am Nachmittag des 11. November 2021 führten Beamte der Polizeiinspektion Kirchbach in der Steiermark „2G-Kontrollen“ in diversen Lokalen sowie bei körpernahen Dienstleistern durch. Dabei gab ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung bei der Kontrolle in einem Lokal an, dass er keinen QR-Code zum Zwecke der Überprüfung mittels einer App vorweisen könne. Auch eine Impfkarte hatte der Mann nicht dabei. Beim vorgewiesenen Impfpass stellten die Polizisten schließlich Auffälligkeiten bei der Stempelung fest. Nachdem Beamte den Mann schließlich genauer nach der Arztpraxis befragten, verstrickte sich der 43-Jährige in Widersprüche. Er war letztlich geständig, den gefälschten Impfpass von einem Unbekannten in Graz gekauft zu haben und nicht geimpft zu sein. Dies habe er aus Angst vor etwaigen Impfreaktionen gemacht.