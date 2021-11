Winterlicher Ausflug über die Landesgrenze

Geografische Lage

Das Verwall grenzt im Nordwesten an das Lechquellgebirge, im Nordosten an die Lechtaler Alpen, im Süden an die Silvretta und im Westen an das Rätikongebirge. Geologisch gehört die Gebirgsgruppe größtenteils zur ostalpinen Kristallinzone. In dem Gebiet befinden sich insgesamt zehn Hütten des Alpenvereins, welche hauptsächlich in den Sommermonaten genutzt werden.