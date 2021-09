Blackout-Box soll bei Stromausfall helfen

Einsatzkräfte mittels SMS alarmieren

In Zukunft sollen die Einsatzkräfte in Kärnten nicht nur mit Sirenen, sondern auch mittels SMS alarmiert werden. Damit möchte die LAWZ dem Beispiel von Griechenland folgen. „Die Wehren wurden heuer bei den Waldbränden mit dem Handy alarmiert und waren dadurch rasch dort, wo sie gebraucht wurden“, erklärt Schober. Eine entsprechende Resolution soll demnächst an das Land Kärnten geschickt werden.