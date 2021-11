Grünau steht Welfenprinz Ernst-August wieder offen

Weisungen aufgehoben

Jene Weisungen aus der U-Haft wurden eben Mitte Juni aufgehoben. Jene vom Prozess in Wels sind zwar noch gültig, aber nicht rechtskräftig – darüber wird am 24. November am OLG Linz entschieden. Grünau stand also für den 67-Jährigen nun schon länger wieder offen. Doch war er dort?