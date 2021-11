Ampel-Kommission für regionale Lockdowns

Verschärfte Regeln an Schulen in NÖ und OÖ

Unmittelbare Folgen hat die Ampel-Sitzung bereits für die Schulen in Nieder- und Oberösterreich sowie in Tirol. Zusätzlich zu der Masken-Anordnung und dem bereits bisher praktizierten dreimaligen Testen pro Woche sind Schulveranstaltungen wie Wandertage oder Skikurse verboten, auch Unterrichtsangebote mit externen Partnern wie Vereinen dürfen nicht mehr durchgeführt werden. Konferenzen und Elternsprechtage müssen in digitaler Form stattfinden.