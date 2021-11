Erstmals fünfstellig: 11.398 neue Corona-Fälle! Kopieren

Dramatisch hohe Corona-Zahlen wurden am Mittwoch veröffentlicht: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr) sind in Österreich nämlich 11.398 Neuinfektionen vermeldet worden. Die extrem hohe Zahl an neuen Corona-Fällen wurde durch Nachmeldungen begründet. Zudem wurden 23 Todesopfer verzeichnet. Die Zahl der Spitalspatienten steigt weiter stark an.