Astronauten mit „Crew Dragon“ zur ISS gestartet

Mehrfach musste der Start der „Crew Dragon“ mit der „Falcon 9“-Rakete verschoben werden: Zuerst wegen der schlechten Wetterbedingungen, dann wegen eines kleineren medizinischen Problems bei einem der Crew-Mitglieder. Am Donnerstag konnte die Rakete am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida dann endlich die Erde verlassen. Mit an Board war auch Astronaut der europäischen Weltraumorganisation (ESA) Matthias Mauerer.