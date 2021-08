Forscher züchten auf Raumstation ISS Mini-Organe

Ein Team um den Anatomie-Professor Oliver Ullrich und die Biologin Cora Thiel schickt Gewebestammzellen von zwei Frauen und zwei Männern unterschiedlichen Alters ins All. Aus den Zellen sollen dreidimensionale organähnliche Gewebe wachsen. Das Ziel ist, diese im All gezüchteten, sogenannten Organoide, dereinst in der Transplantationsmedizin und als Ersatz für Tierversuche einzusetzen. Denn, „auf der Erde lassen sich wegen der Schwerkraft ohne Stützskelette keine dreidimensionalen Organoide produzieren“, wird Thiel in einer Aussendung der Universität zitiert.