Erster Weltraumspaziergang an Chinas Raumstation

Roboterarm unterstützte die Astronauten

Für den nunmehrigen Außeneinsatz an der Raumstation entwickelten chinesische Ingenieure einen neuen, rund 100 Kilogramm schweren Raumanzug, der angenehmer zu tragen sein soll und längere Einsatzzeiten im All ermöglicht. Ein an die Station angebrachter 15 Meter langer Roboterarm soll die Astronauten bei ihren Arbeiten unterstützen.