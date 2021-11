Prinz von Hannover darf zurück in sein Schloss

Nicht rechtskräftig

Zehn Monate bedingt und fünf Weisungen hat Ernst August von Hannover in Wels ausgefasst. Alles nicht rechtskräftig, denn der Skandalprinz hat Berufung eingelegt. Besonders empört hat den Welfenprinzen, dass er nicht mehr in seinem Anwesen in Auerbach in Grünau wohnen und sich den dortigen Gebäuden der Cumberland-Stiftung nähern durfte. So hieß es zumindest im Ersturteil. In der Praxis schaut es inzwischen schon wieder anders aus – und sorgt für skurrile, juristische Fakten.