Advent Zagreb führt Sie zurück in Ihre Kindheit

In den letzten fünf Jahren hat sich der Advent Zagreb aufgrund der unübertroffenen Atmosphäre, des vielseitigen Angebots, der verschiedenen begleitenden Inhalte und der Gastfreundschaft der Einheimischen zu einem Ziel für Besucher aus Kroatien und der ganzen Welt entwickelt, die diese magische Zeit des Jahres nutzen, um die Stadt in voller Pracht zu genießen. So verwundert es nicht, dass Advent Zagreb drei Jahre in Folge mit dem Preis für den besten Weihnachtsmarkt Europas ausgezeichnet wurde.