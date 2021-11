Marco Rose: Größte Bedrohung sitzt auf der Tribüne

Zuletzt kassierte der deutsche Bundesligist in der Champions League gegen Ajax Amsterdam zwei bittere Pleiten, in der Liga setzte es am Samstag eine hochverdiente 1:2-Niederlage bei RB Leipzig. Das Ziel, den Bayern den Meistertitel streitig zu machen, scheint bereits nach elf Spieltagen nicht erreichbar - ohne den derzeit verletzten Erling Haaland ist Dortmund mindestens eine Klasse schlechter als der Serienmeister aus München.