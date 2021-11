Reus über System: „Damit kommen wir nicht klar“

Borussia Dortmund musste am Samstag mit dem 1:2 in Leipzig einen Rückschlag im Kampf um die Tabellenführung einstecken. Die erste Niederlage nach vier Siegen ließ bei den Borussen eine Taktikdiskussion aufbrechen. „Die erste Halbzeit konnte man komplett vergessen“, ärgerte sich Kapitän und Torschütze Marco Reus und verteilte im ersten Frust einen Seitenhieb auf Trainer Marco Rose gegen das ausprobierte System mit Fünferkette: „Damit kommen wir gar nicht klar, das muss man ganz klar sagen.“ Erst die Umstellung auf die gewohnte Viererreihe in der Abwehr brachte mehr Stabilität. „Das liegt uns deutlich besser, weil wir da viel aktiver sind“, so Reus.