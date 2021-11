Sportvereine stecken wegen 2G in der Zwickmühle

Davon ausgenommen sind all jene Spitzensportler, die in der Pandemie eine Ausnahmegenehmigung fürs Training bekommen haben, also auch an Wettkämpfen teilnehmende Nachwuchssportler sowie deren Betreuer und Trainer. Für sie ist zudem auch eine Nächtigung in einem Hotel, in dem eigentlich 2G gilt, mit einem negativen Test nach wie vor möglich.