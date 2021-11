Impfwillige in Gols weggeschickt

Vorbild im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist das Burgenland mit der österreichweit höchsten Impfrate. Und obwohl die Impfquote bereits so hoch ist, stürmten in den vergangenen Tagen erneut Tausende Burgenländer die Impfstraßen – so auch in Gols. Dort war der Andrang derart groß, dass manche Impfwillige trotz Termin (unter anderem für die Drittimpfung) gut eine Stunde lang anstehen mussten, nur um dann weggeschickt zu werden. Der Unmut der Betroffenen ist verständlicherweise groß.