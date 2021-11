Gros der Vereine poltert gegen OÖFV-Entscheidung

Regionalliga wird pausieren

„Eine bodenlose Frechheit, unfair und schwach vom Verband. Uns fehlen neun Spieler. Die großen Herren entscheiden gegen uns kleine Indianer“, tobt Donaus Kurt Baumgartner. In der Regionalliga stehen noch Nachtragsspiele an, am Mittwoch soll eine Entscheidung fallen. Steiermarks Verbandschef Wolfgang Bartosch: „Mit uns sicher nicht. Spielen mit 2-G-Regel ist wettbewerbsverzerrend.“