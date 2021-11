Unfassbar! 5000 Kilometer in 51 Tagen in Wien-Park

Der Joseph-Kainz-Park im 18. Wiener Gemeindebezirk war Schauplatz eines unglaublichen Laufs. Shamita Achenbach-König lief dort in 51 Tagen, 6 Stunden und 6 Minuten 5000 Kilometer. Die 56-Jährige schaffte diese Strecke erst als neunte Frau weltweit. Seit dem 17. September war sie immer von 4.40 Uhr in der Früh bis 21 Uhr auf der 990 Meter langen Schleife unterwegs. Meistens kam sie täglich auf 98 Kilometer, ehe Badewanne, Massage von ihrem Ehemann Stephan (1. Geiger bei den Wiener Symphonikern) und eine warme Mahlzeit folgten. Während des Laufs gab es Rohkost, Brezeln und Getränke von ihrem 15-köpfigen Team, das in Schichten arbeitete.