So leicht berauben Hacker Sie Ihrer Identität

Böse Überraschung

Aufgeflogen war der Identitätsmissbrauch durch einen ehemaligen Nachbarn des Opfers, der ihn auf einen Brief an seine alte Postadresse hinwies. „Er rief mich Ende August 2020 an und informierte mich darüber, dass ein Brief von der Firma simplytel an meine alte Adresse geschickt worden war. Er wollte eigentlich nur fragen, ob er ihn wegwerfen sollte. Als ich meinen Nachbarn dann bat, den Brief zu öffnen und zu schauen, gab es eine böse Überraschung: Statt der von mir erwarteten Werbebotschaft befanden sich in dem Schreiben Unterlagen zu einem Vertrag, den ich niemals abgeschlossen hatte.“