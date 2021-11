Abschiedsumarmung endet mit Messerschnitt am Hals

Blutiges Ende einer Umarmung in Wien-Favoriten: Nach einem Zechgelage in einer Wohnung in der Nacht auf Dienstag gab ein 30-Jähriger vor, sich zu verabschieden. Doch als er sein Gegenüber, einen 37-Jährigen, umarmte, verletzte er ihn mit einem Messer am Hals und versuchte ihn danach zu attackieren.