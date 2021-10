Arbeitslosigkeit: Stärkster Rückgang in Österreich

Arbeitslosenquote in Frankreich unverändert

Zwischen dem ersten und zweiten Quartal fanden 3,9 Millionen Arbeitslose in der EU (24,2 Prozent aller Arbeitslosen im ersten Quartal 2021) einen Job. In diesem Zeitraum blieben 8,8 Millionen (54,6 Prozent) arbeitslos und 3,4 Millionen Arbeitslose (21,2 Prozent) wurden nicht mehr erwerbstätig. In Frankreich blieb die Arbeitslosenquote unverändert (7,7 Prozent), in Zypern stieg sie (von acht Prozent auf 8,9 Prozent).