Arbeitslosigkeit ging im Oktober weiter zurück

Stärkster Rückgang im Tourismus

Die nationale Arbeitslosenquote lag im Oktober geschätzt bei 6,5 Prozent, das ist ein Rückgang zum Vorjahr um 2,2 Prozentpunkte. Nach Branchen betrachtet ging im Tourismus die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr am stärksten zurück (minus 40 Prozent). Aber auch in anderen Wirtschaftssektoren gab es starke zweistellige Rückgänge, etwa im Verkehr, in der Warenproduktion, am Bau und im Handel.