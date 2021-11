Muslimin trennt sich nach 28 Jahren von Kopftuch

Demnach handle es sich um Empfehlungsverse, die Menschen in den unterschiedlichen islamischen Ländern anders auslegen. Dies entspreche zwar der Universalität des Korans, der in jeden Kulturkreis und in alle Zeiten passe. „Diese Universalität nehmen die muslimischen Männer für sich in Anspruch, wollen sie jedoch den muslimischen Frauen verwehren“, kritisiert Akay-Türker. „Das Kopftuch zählt weder zu den fünf Säulen des Islams noch zu den Glaubensgrundsätzen“, so die Islamexpertin weiter.