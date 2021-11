Ein Seilbahn-Traum, der platzte

Überreste liegen noch heute am Talboden des Nassfelds in Sportgastein. Karl Habersatter und Herbert Groder haben eines der Drahtseile oder die Betonbrocken 1974 oder 1975 vermutlich einmal in der Hand gehabt. Beide waren in diesen Jahren beim Bau einer kühnen Idee beteiligt, der Gletscherbahn aufs Schareck (3.122 Meter). Am Nassfeld sollte die Talstation stehen, eine Gondel für bis zu 100 Personen über zwei Stützen auf den Mölltaler Gletscher führen. „Es war schon wild. Ich werde nie vergessen, wie es uns oben am Berg einmal die Haare aufgestellt hat. Da waren Blitz und Gewitter noch weit weg.“, sagt Groder. Er und Habersatter waren mehr als ein Jahr fast durchgängig oben. Mit der Materialseilbahn wurden Unmengen Sand und Material auf die Baustelle auf fast 3000 Meter gebracht.