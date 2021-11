Salzburg bereit zum Impfen - nur nicht sonntags

Die 7-Tage-Inzidenz steigt immer weiter an

Währenddessen steigen die Infektionszahlen immer weiter an. Am Samstag lag die 7-Tage-Inzidenz in Salzburg bei 922. Im Vergleich: Am Höhepunkt vor einem Jahr lag sie knapp über 750. Da läuten die Alarmglocken in den Spitälern. Derzeit befinden sich 22 Covid-Patienten auf den Salzburger Intensivstationen und 114 auf der Normalstation – ein Zeichen, dass die Impfung hilft. Am Höhepunkt des vergangenen Jahres war die Auslastung um einiges höher.