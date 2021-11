Bronze für Bernhard Reitshammer am EM-Schlusstag

Der Tiroler Bernhard Reitshammer hat am Schlusstag der Kurzbahn-Schwimm-EM in Kasan über 100 m Lagen die zweite Bronzemedaille für Österreich geholt. Sein Teamkollege Heiko Gigler belegte am Sonntag im Finale Rang fünf. Reitshammer hatte in 51,91 Sekunden 96 Hundertstel Rückstand auf Sieger Marco Orsi aus Italien, den viertplatzierten Russen Andrej Schilkin hielt er knappe drei Hundertstel auf Distanz. Silber ging 0,77 Sekunden zurück an den Griechen Andreas Vazaios.