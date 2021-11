Messerschnitte am Hals, Finger und Ohr abgetrennt

Ein familiärer Streit hat am Samstag in Wien-Donaustadt höchst dramatisch geendet. Ein 56 Jahre alter Mann ging mit einem Messer auf seine drei Jahre jüngere Ehefrau los und fügte ihr schwere Schnittverletzungen am Hals zu. Als der 24-jährige Sohn der Mutter zu Hilfe eilte, kam es zum Handgemenge zwischen den beiden Männer. Dabei schnitt der 56-Jährige dem Sohn offenbar mehrere Finger ab, der 24-Jährige biss wiederum dem Vater ein Ohr ab.