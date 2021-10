Drogenprozess: Rätsel um den Ibiza-Detektiv (40)

1250 Gramm Kokain soll Julian Hessenthaler (40) seinem früheren Kollegen Slaven K. verkauft haben. So behaupten es in Polizeieinvernahmen Slaven K. und seine Freundin. Der frühere Arbeitskollege in einer Münchner Detektei hat die Vorwürfe am ersten Verhandlungstag wiederholt.