Video verschwiegen: Diversion für „Ibiza-Maklerin“

Jene Immobilienmaklerin, die in die Ibiza-Causa involviert war, musste sich am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen falscher Beweisaussage verantworten. Sie hatte in einer Einvernahme vor dem Bundeskriminalamt verschwiegen, dass sie im Besitz eines Videos war, auf dem die vermeintliche Oligarchen-Nichte zu sehen war, die sich auf Ibiza mit dem damaligen FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und dessen Klubobmann Johann Gudenus getroffen hatte. Der Prozess endete mit einer Diversion.