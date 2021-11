Ernüchternde Stimmung in Kärntner Gastronomie

Gähnende Leere

Die neuen Maßnahmen spürt bereits die Nachtgastronomie. Wo sich zu Halloween noch zahlreiche Gäste in den Clubs und Bars tummelten, herrschte am Freitagabend gähnende Leere. „Besser als 2-G wäre eine generelle Impfpflicht. So wie es jetzt läuft, werden die Probleme nur an die Betriebe weitergeschoben“, sagt Gerti Höferer vom Teatro in Klagenfurt. Er sieht für die nächsten Wochen schwarz: „Mit den aktuellen Maßnahmen ist die Weihnachtssaison für uns Geschichte.“