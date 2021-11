Pferd erschrickt, geht durch und tritt Kinderwagen

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Freitag unweit der Grenze zu Vorarlberg. In der deutschen Allgäu-Gemeinde Lachen war eine 35-Jährige mit ihrem einjährigen Kind und ihrem Pferd unterwegs - als der Vierbeiner erschrak, durchging und in weiterer Folge die Frau und das Kind, das sich in einem Kinderwagen befand, überrannte.