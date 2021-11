Jeder vierte Intensivpatient vollständig geimpft

Knapp ein Viertel der an Covid-19 erkrankten Personen, die am vergangenen Dienstag in Österreich auf Intensivstationen behandelt werden mussten, war vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Der Anteil der vollimmunisierten Spitalspatienten, die auf Normalstationen betreut wurden, lag bei 43,6 Prozent. Dass die Impfung wirkt, zeigt sich dennoch auch: Von mehr als 5,6 Millionen vollständig geimpften Österreichern wurden am 2. November nur 74 auf einer Intensivstation behandelt.