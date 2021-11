Drittstich in Ausnahmefällen schon früher möglich

Nachlassender Impfschutz als Grund

Das Gremium hatte am Dienstag die dritte Corona-Impfung schon sechs Monate nach dem Zweitstich für alle Personen über 18 Jahren freigegeben. Begründet wurde das mit dem nachlassenden Impfschutz. Bis dahin war die Impfung für die allgemeine Bevölkerung erst neun Monate nach dem Zweitstich empfohlen. Am Freitag wurden in Österreich 9388 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet - und somit ein Jahreshoch erreicht.