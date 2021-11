Feyenoord-Fan stürzt im Jubel in den Graben

Die 15. Spielminute: Luis Sinisterra hat die Gäste aus Rotterdam (mit ÖFB-Legionär Gernot Trauner in den Reihen) eben in Führung gebracht. Im Gästesektor des Berliner Olympia Stadions - dort muss Union die internationalen Partien austragen, weil die „Alte Försterei“ nicht UEFA-tauglich ist - brechen alle Dämme. Ein Fan verliert die Contenance und stürzt in den Graben.