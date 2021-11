Die Erfindung eines neuen Antriebes für Rollstühle

Rund ein Prozent der Bevölkerung ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Überwiegend werden Rollstühle mechanisch, also mit Muskelkraft angetrieben. Das führt bei Betroffenen oft zu Problemen mit Hand- und Schultergelenken, Schmerzen und dem Verlust der Mobilität. „Wir wollten nicht den Arm an die mechanische Bewegung anpassen, sondern sind den umgekehrten Weg gegangen“, erklärt Margit Gföhler, Projektverantwortliche von der TU Wien. In Rahmen des unter anderem vom Wissenschaftsfonds (FWF) geförderten Projekts haben sich Forschende und HTL-Schüler gemeinsam überlegt, welche Bewegung Arme schaffen können und haben das Antriebssystem dem angepasst. Dafür wurden im Vorfeld auch Rollstuhlfahrer über ihre Anforderungen befragt.