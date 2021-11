I: Wildschweine dringen bis in Großstädte vor

Auch in Italien hat sich die Wildschweinpopulation in den vergangenen Jahren stark vermehrt. Bis in die Großstädte dringen die Tiere vor, ernähren sich von Müll, sind für den Verkehr zur Gefahr und zur Plage für die Landwirtschaft geworden und stellen überdies ein Gesundheits- und Hygienerisiko dar. Der „unkontrollierten Zunahme“ soll nun Einhalt geboten werden.