Video: Wildschwein mischt Badegäste am Strand auf

„Laptop“-Sau wird möglicherweise abgeschossen

In Berlin hatte kürzlich die Verfolgungsjagd, die sich ein nackter Mann mit ein paar Wildschweinen geliefert hatte, für Schlagzeilen gesorgt. Die Muttersau hatte ein gelbes Plastiksackerl gestohlen, in dem sich der Laptop des Mannes befand. Wegen möglicher Risiken für Menschen will das Berliner Landesforstamt die zutraulichen Tiere - eine Bache und zwei Frischlinge - an dem beliebten See genau im Blick behalten.