Wildschwein-Invasion aus Tschechien im Mühlviertel

Eine Wildschwein-„Invasion“ beschäftigt Bauern und Jäger im Bezirk Urfahr-Umgebung. Am Wochenende fraß sich eine 30-köpfige Rotte durch ein Maisfeld in Gramastetten, fünf Schwarzkittel konnten erlegt werden. Der Grund für den Ansturm wird in der Pandemie vermutet. Denn normalerweise werden im Herbst in Tschechien Wildschweine stark bejagt, das fiel im Vorjahr leider aus.