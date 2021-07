Wildschweine werden zum Wahlkampfthema in Rom

Müll lockt Wildschweine in die Stadt

In der Ewigen Stadt ist das chronische Müllentsorgungsproblem in den vergangen Monaten erneut virulent geworden, nachdem eine größere Mülldeponie in der Region geschlossen worden war. Der Müll, der sich auf den Straßen türme, locke die Wildschweine in die Stadt, behaupten Raggis Gegner.