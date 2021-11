Aiwu: Toller Start - und Partnertausch inklusive

Elf Matches hat Emanuel Aiwu für seinen neuen Klub in den Beinen, sechsmal stand er dabei in der Startelf - in der Europa League hat er alle 270 Minuten abgespult: „Die Qualität bei Rapid ist eine Stufe höher als bei der Admira, das Tempo in der Europa League nochmals etwas anderes. Da geht es auch härter zur Sache“, schildert der 20-Jährige seine ersten Erfahrungen.