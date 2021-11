Fleckerlteppich auflösen | Trump-Jubel

Fleckerlteppich auflösen! Die Kritik an den vielen unterschiedlichen Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird immer lauter. Immer mehr Experten und Politiker fordern eine Vereinheitlichung, weil sich längst kaum noch jemand in diesem Dickicht an von Bundesland zu Bundesland voneinander abweichenden Bestimmungen zurechtfinden kann. Beim Corona-Gipfel zwischen der Bundesregierung und den Ländern sollte dieser Fleckerlteppich morgen endlich aufgelöst werden. Was blüht uns überhaupt nach dieser Sitzung? Unter anderem eine allgemeine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Handel, wie sie für Wien etwa ohnehin schon seit vielen Monaten gilt. Auch 2,5 G, also geimpft, genesen UND zusätzlich PCR-getestet, ist in immer weiteren Bereichen zumindest ein Diskussionsthema. Ist das alles notwendig, fragen sich da viele? Eine Antwort ist der tägliche Vergleich mit dem Vorjahr. Am 3. November 2020 wurden 4182 Neuinfizierte gemeldet, gestern waren es 6506. Vor einem Jahr 33 Tote, gestern 20. Und, nur zur Erinnerung: Vor einem Jahr begann ein strenger Lockdown - und wir hatten noch keine Impfung!