Verstappen: „Müssen nochmal von vorne anfangen“

Der spektakuläre Kurs sollte Red Bull liegen, aber was heißt das schon in dieser so umkämpften WM-Saison 2021? Fakt ist: In dünner Luft dreht der Honda-Motor auf. Er besitzt einen etwas größeren Turbolader als die Konkurrenz, dadurch kann Leistung besser freigesetzt werden. Zudem wirkt sich die Höhenluft auch auf die Aerodynamik aus. Teams können mit maximalem Abtrieb fahren, weil der Luftwiderstand deutlich geringer ist, was den Bullen in der Vergangenheit ebenfalls zugutekam.