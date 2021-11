Polizei würdigt Helden der Terrornacht auf YouTube

Zum Jahrestag des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt am 2. November 2020, bei dem ein Dschihadist vier Menschen erschossen und zahlreiche weitere schwer verletzt hat, hat die Polizei auf YouTube ein Video veröffentlicht, in dem die Helden der Terrornacht gewürdigt werden. Auch eine offizielle Ehrung in der Rossauer Kaserne gab es.