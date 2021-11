Kurzbahn-EM: Gigler und Lagen-Staffel mit Rekorden

Heiko Gigler über die 50 m Kraul sowie die 4 x 50 m Lagen-Staffel mit Bernhard Reitshammer, Christopher Rothbauer, Simon Bucher und Gigler haben in den Vorläufen der Kurzbahn-EM in Kasan mit nationalen Rekorden den Aufstieg geschafft. Gigler blieb am Dienstag mit 21,39 Sekunden unter seiner 2019 in Glasgow aufgestellten Bestmarke (21,42) und schaffte es als Zehnter ins Semifinale.